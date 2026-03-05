Harry Styles rompe el silencio sobre la muerte de Liam Payne y revela cuánto lo marcó la tragedia

Más de un año después de la tragedia, Harry Styles finalmente se atrevió a hablar del tema que muchos fanáticos esperaban: la muerte de Liam Payne, su excompañero de la boyband británica One Direction.

El cantante se sinceró en una conversación con el DJ y directivo de Apple Music, Zane Lowe, donde confesó que todavía le resulta doloroso recordar al artista británico, quien falleció en octubre de 2024 tras caer desde un balcón en Buenos Aires mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol y las drogas.

En la entrevista, Styles reconoció que la pérdida lo golpeó profundamente, especialmente por el vínculo que ambos compartían desde los años de mayor éxito de la banda.

"Es muy difícil perder a un amigo. Es difícil perder a cualquier amigo, pero es más difícil perder a un amigo que es tan parecido a ti en muchos aspectos", comentó, calificando al intérprete de "Get Low" como alguien "con el corazón más bondadoso que solo quería ser grande".

Según explicó el artista, la muerte de Payne lo obligó a mirar su propia vida desde otra perspectiva y replantearse muchas cosas "permitiéndole 'reflexionar sobre mi vida y decirme: 'Bueno, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Cómo quiero vivirla?''".

Y en esa reflexión también apareció una forma de honrar la memoria de su antiguo compañero. "Creo que la mejor manera en la que puedes homenajear a los amigos que fallecen es viviendo tu vida al máximo", agregó.

Cabe recordar que desde que One Direction anunció una pausa indefinida en 2016, sus integrantes siguieron carreras en solitario y no volvieron a coincidir públicamente hasta el funeral privado de Payne, realizado en noviembre de 2024.

Las declaraciones de Styles llegan además en un momento clave de su carrera: este viernes lanzará su cuarto álbum de estudio, "Kiss All The Time. Disco, Occasionally", el primero desde 2022. El proyecto será presentado ese mismo día en un concierto exclusivo en Mánchester, show que además será transmitido por Netflix el próximo domingo.

