Sergio Rojas acusa colapso nervioso de Isidora Gaete y arremete contra el equipo de "Alfombra Roja": “Son una m… de compañeros”

La panelista de Alfombra Roja, programa de Canal 13, e influencer Isidora Gaete se encuentra en medio de una controversia luego de recibir una masiva ola de críticas en redes sociales. La situación escaló durante este fin de semana, cuando el comunicador Sergio Rojas aseguró en su espacio Que te lo digo que la joven estaría atravesando un complejo momento emocional a raíz de la polémica.

De acuerdo con lo señalado por Rojas, y sin que exista hasta ahora una confirmación oficial por parte de la panelista o de Canal 13, la ausencia de Gaete en sus labores estaría relacionada con las repercusiones de la controversia y los comentarios negativos que ha recibido en plataformas digitales:

“Entiendo que Isidora Gaete no se presentó porque estaría muy afectada debido al hate que ha recibido. Isidora Gaete ha sufrido un colapso nervioso y les quiero decir a todo su equipo que son una m… de compañeros”.

La polémica se originó días atrás en un podcast que Isidora Gaete comparte con Daniela Ginestar, espacio en el que ambas realizaron comentarios en tono crítico y de burla sobre los adultos que juegan y coleccionan productos de la franquicia Pokémon. Sus declaraciones provocaron numerosas reacciones entre los seguidores de la saga, quienes cuestionaron que se ridiculizara un pasatiempo que también forma parte de los intereses de muchas personas adultas. Esto derivó en una ola de comentarios negativos dirigidos a la influencer.

En medio de este escenario, Sergio Rojas también dirigió sus críticas hacia el equipo de trabajo de Alfombra Roja. El comunicador cuestionó que ninguno de los integrantes del espacio se hubiera contactado con Gaete para conocer su estado, haciendo hincapié en que la joven está dando sus primeros pasos en televisión y que, por lo mismo, necesitaría apoyo y contención de sus compañeros.

“¿Cómo es posible que nadie haya sido capaz de llamar a su compañera? Para saber cómo está. Está bien, es un lugar de trabajo pero también se llama empatía al conversar con una compañera que lo está pasando mal. Isidora está recién empezando en esto de la televisión, obvio que necesita consejos, contención, amistad, etc”.

Posteriormente, el periodista endureció sus cuestionamientos y calificó como una grave falta de compañerismo la supuesta ausencia de apoyo hacia la panelista, quien, según sus declaraciones, se sentiría sobrepasada por las críticas recibidas tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales:

“Una canallada brutal que una joven que acusa sentirse sobrepasada por los medios de comunicación y también de las redes, luego de eso ninguno de sus compañeros sea capaz de tomar contacto, de preguntar cómo está y de darle un abrazo, y perdónenme pero por eso les va como les va, porque no son un equipo”.

Hasta el cierre de esta edición, ni Isidora Gaete, ni Daniela Ginestar, ni los integrantes de Alfombra Roja, ni representantes de Canal 13 se han pronunciado oficialmente respecto de las declaraciones de Sergio Rojas, el supuesto estado emocional de la panelista o su situación laboral.

PURANOTICIA