Uno de los momentos más esperados de Miss Universo es el desfile de los trajes típicos de las aspirantes, donde la representante de Chile, Dominga López, sorprendió a todos los asientes con un atuendo de su ciudad natal.

La modelo subió hasta escenario del Coliseo de Puerto Rico durante la noche de este sábado realizándole un homenaje a uno de los símbolos de la Ciudad Jardín: la Gaviota de Platino del Festival de Viña del Mar.

Con llamativos tonos plata, Dominga se caracterizó como el emblemático galardón, con el objetivo de representar las costumbres, la historia y los elementos característicos de su país.

Cabe recordar que la presentación de los trajes típicos del certamen se realizó como antesala de la gran final, la que está programada para este próximo martes 24 de noviembre, la que será transmitida en vivo y en directo por Mega.

PURANOTICIA