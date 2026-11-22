Tras 4 años de relación, la cantante estadounidense Miley Cyrus contrajo matrimonio con su pareja, el baterista Maxx Morando, en una ceremonia privada celebrada en Palm Springs, California.

Junto a una piscina, bajo un arco de flores blancas y con un vestido del mismo color, la intérprete de 33 años dio el sí la noche de este sábado en una íntima celebración a la que asistieron su madre, Tish Cyrus, y su hermana Noah Cyrus, según informó Entertainment Tonight.

Cabe recordar que en el programa estadounidense Good Morning America, Cyrus había revelado que Morando le había pedido matrimonio durante un viaje por Asia. “No soy fácil de sorprender porque me encanta controlar cada situación y me había rendido por completo y te digo que me sorprendió muchísimo", relató sobre aquella instancia.

Este es el segundo matrimonio de la cantante, luego de que contrajera matrimonio el año 2018 con el actor australiano Liam Hemsworth, después de 10 años de relación, lamentablemente firmaron el divorcio al año siguiente.

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