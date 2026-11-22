La noche de este sábado en el Coliseo de Puerto Rico, se llevó a cabo el desfile de trajes típicos en el marco de la antesala a la gran final del Miss Universo 2026, donde nuevamente se robó todas las miradas la representante de Noruega.

Lo anterior, debido a que Abelone Smedsrud se inspiró en una de las figuras mitológicas más conocidas de su país: un trol.

Con un enorme traje que también contaba con rosas rojas entrelazadas, la candidata acaparó completamente la atención en uno de los momentos más esperados del certamen.

Cabe recordar que en la edición anterior, Leonora Lysglimt-Rødland, representante de Noruega en Miss Universo 2025, desfiló con un atuendo que también se convirtió en uno de los más comentados, ya que estaba inspirado en un salmón.

La gran final del certamen está programada para este próximo martes 24 de noviembre, la que será transmitida en vivo y en directo por Mega a las 21 horas.

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