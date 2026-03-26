Sergio Lagos habla sin filtros sobre su relación con Karla Constant: "Una mujeraza"

El nuevo reality de Canal 13 solo promete drama entre los participantes. Antes de su estreno, Sergio Lagos se convirtió nuevamente en el centro de rumores amorosos con su compañera de labores, Karla Constant. Y él, fiel a su estilo, se ríe de los comentarios.

El animador, no perdió la oportunidad de lanzar flores a Constant y dejar en claro la cercanía profesional y afectiva que los une.

“Me río mucho con ella. Encuentro que es una, como dice su bajada de Instagram, una mujeraza. Lo fue antes, lo es ahora, pero pasaron muchos años en que no nos vimos. Y trabajar con ella, y sumo también a Mati (Matías Vega) en este trío poliamoroso, en el que nos queremos mucho. Yo le tengo un afecto enorme. Es un lujo trabajar con ella”, aseguró Lagos, dejando claro que su vínculo trasciende cualquier especulación amorosa.

Pero las palabras del conductor no se quedaron en lo emocional: también hizo énfasis en el talento de Constant y en cómo maneja los rumores que los vinculan sentimentalmente.

“Creo que es la mejor conductora por lejos del país. Porque sabe improvisar, se sabe reír, es intuitiva. Y sí, me da risa todo el comentario (rumores de romance), pero tampoco es nuevo, ya lo vivimos antes. Y parece que lo vamos a vivir siempre”, sostuvo Sergio.

Con humor, Lagos relativizó las especulaciones sobre su vida privada: “No solo me han relacionado ella con Karla, me han relacionado con Rayén (Araya). Entonces voy a lo Jean-Philippe (Cretton). Jean-Philippe lleva 15, yo llevo 2”, soltó entre risas, dejando claro que los rumores para él son casi un clásico televisivo que se toma con liviandad.

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