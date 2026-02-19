Sergio Lagos aclara rumores sobre animar a futuro el Festival de Viña: “Es una conversación que se viene dando desde hace tiempo”

Sergio Lagos no deja de estar en el ojo del huracán. Primero, su quiebre con Nicole tras 20 años de matrimonio llamó toda la atención; ahora, los rumores de un posible fichaje por Mega para animar el Festival de Viña lo tienen en el centro de todos los comentarios del espectáculo.

La mañana de este jueves, el conductor de realities se sinceró en Tu Día y reconoció que los ejecutivos de Mega lo han estado “coqueteando” en los últimos días, aunque dejó en claro que no caerá en la tentación.

"Es cierto que hablé con ejecutivos de Mega semanas atrás. Es verdad. No estoy jugando. Con un productor conocidísimo que fue parte también hace un tiempo de nuestro equipo, con el que realizamos juntos varios realities, entre ellos Tierra Brava y la última cosecha, Mundos Opuestos. Esta conversación, repito, es una conversación que se viene dando desde hace tiempo, pero para la tranquilidad, no sólo de los que están preocupados por el festival, sino también para mi tranquilidad, quiero decirles que mi destino con Canal 13 está sellado por varios años", aseguró Lagos, dejando en claro que la puerta del festival no está en sus planes inmediatos.

Lejos de dramatizar, Sergio defendió su permanencia en Canal 13, la estación que lo convirtió en uno de los conductores más respetados de la televisión chilena.

"Estamos comprometidos con hacer crecer Canal 13. Por lo pronto, nosotros enfrentamos ahora un nuevo reality: Vecinos al Límite, pero vienen muchos más. Hay una historia de largo aliento que estamos construyendo y por lo pronto el Festival es una puerta, que si bien, la invitación me enorgullece mucho, tuve que decir rápidamente que eso era imposible porque yo soy parte del equipo del 13 ahora y por un buen rato", explicó, dejando claro que Viña tendrá que esperar mientras él consolida su reinado en los realities del canal.

