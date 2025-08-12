Sergio Freire rompe el silencio tras su separación con Maly Jorquiera: "Mi vida personal con la profesional no chocan"

Hace un mes aproximadamente que Maly Jorquiera reveló públicamente el fin de su matrimonio con Sergio Freire. La relación llegó a su término luego de que no lograran superar una infidelidad por parte del comediante, a pesar de varios intentos por seguir con la relación.

Hasta entonces, Freire no había hecho declaraciones al respecto. Pero ahora, recientemente decidió hablar sobre el tema en una entrevista en el programa Ciudadano de ADN, donde compartió detalles tanto de su vida personal como de sus proyectos profesionales actuales.

Bajo esa misma línea, al comediante le preguntaron cómo le afectó la polémica de la infidelidad en su vida diaria.

"Por suerte, mi vida personal con mi vida profesional no chocan", señaló el humorista.

También, compartió la determinación que tomó tras su ruptura con la madre de su hijo: optar por un distanciamiento de las redes sociales.

"Yo con las redes sociales poco, tengo un equipo que ve eso, a veces necesito informarme de cosas, pero siento que son como la Matrix. Te quitan mucho tiempo, también como que te confunden un poco a veces con tu comedia. Como que alguien te escriba 'fome' y tú empiezas a dudar de tus chistes (...) Cuando menos miro redes soy más valiente con lo que hago en vivo y me doy cuenta de verdad que es lo que funciona y lo que no", sentenció Freire.

Finalmente, tal como reveló Sergio, la polémica de la infidelidad y el posterior quiebre con Jorquiera no han afectado su trabajo hasta el momento, y aseguró tener varios shows.

"Tengo eventos en todo momento (...) lo que más me gusta de este último monólogo es el que me ha gustado más de lo último que he hecho, yo creo que hace unos 5 o 6 años. Este monólogo me tiene feliz, la gente que va también lo nota. Estoy volviendo a una comedia más parecida a la que hice en mi primer Festival de Viña (...) Profesionalmente, todo anda en orden", cerró.

