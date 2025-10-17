Según encuesta Cadem, “Mi Muñeca Me Hablo” es la canción favorita de 31 Minutos de los chilenos: “Bailan sin cesar” la sigue en la lista

La popular banda detrás del icónico programa chileno 31 Minutos ha vuelto a captar la atención tras su reciente participación en la sesión Tiny Desk de NPR (National Public Radio) de Estados Unidos, cuyo video ya supera los 9.4 millones de reproducciones en YouTube.

Durante esta presentación, el grupo repasó de manera entretenida y nostálgica sus más de veinte años de carrera, emocionando a todos sus fanáticos de Latinoamérica, principalmente a los chilenos.

En paralelo, la última encuesta Cadem 5C, consultó a la ciudadanía sobre sus canciones favoritas del programa de títeres.

El sondeo, realizado entre el 8 de septiembre y el 13 de octubre, posicionó a “Mi muñeca me habló” como la preferida con un 16% de las votaciones, seguida de cerca por “Bailan sin cesar” (14%) y “Yo nunca vi televisión (y luego sí pero después no)” con un 10%.

CANCIONES FAVORITAS SEGÚN ENCUESTA CADEM

Mi muñeca me habló (16%)

Bailan sin cesar (14%)

Yo nunca vi televisión (10%)

Me cortaron mal el pelo (7%)

Tangananica-Tangananá (7%)

Mi equilibrio espiritual (6%)

Señora, devuélvame la pelota o, si no, no sé lo que haré (4%)

Rin Raja (3%)

Arwrarwrirwrarwro (3%)

Objeción denegada (3%)

El dinosaurio Anacleto (3%)

Son pololos (2%)

Doggy Style (2%)

Lala (2%)

Ríe (1%)

Nunca me he sacado un 7 (1%)

Guácala (1%)

Calurosa navidad (1%)

Diente blanco, no te vayas (1%)

Mister Guantecillo (1%)

Mi castillo de blanca arena con vista al mar (1%)

El Señor interesante (1%)

Yo opino (1%)

Ratoncitos (1%)

