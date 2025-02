Sebastián Yatra y Morat usan sus redes sociales para enviar mensaje a fans tras suspensión de show del Festival de Viña

Los artistas colombianos Sebastián Yatra y Morat utilizaron sus redes sociales para comentar acerca de la suspensión de la tercera noche del Festival de Viña del Mar -día en el que originalmente se tenían que presentar, pero que se suspendión debido al masivo corte de luz que afectó a 14 regiones del país- y mandaron cariñosos mensajes a sus fans.

“Sabemos cuánto han esperado este momento, cuánto se esforzaron para que esto pasara, y créannos que nosotros también contábamos los días para disfrutarlo junto a ustedes”, señaló Morat.

También destacaron que habían preparado un show especial para el festival y lamentaron no poder presentarse en la fecha original. “Nos pone muy tristes no poder subirnos al escenario esta noche, pero entendemos”, dijeron, junto con expresar su gratitud por el apoyo de sus seguidores y aseguró que quienes no puedan asistir el sábado seguirán en su corazón.

“Nos debemos una y ustedes saben que siempre cumplimos”, concluyeron al respecto.

En tanto, Yatra también decidió publicar un mensaje a su fanaticada que se tuvo que retirar de la Quinta Vergara la noche de este martes debido al Estado de Excepción y Toque de Queda aplicado por el Gobierno: “Esta noche no vamos a poder hacer el show, pero hay que meterle buena energía a las cosas y gracias a Dios voy a poder estar el sábado”, comentó.

“Quiero mandarle buena energía a toda la gente que se quedó sin luz, ahí cuidándose juntos en familia, y ojalá que salgamos de esta rápido”, manifestó el artista colombiano.

Cabe recordar que ambos, junto al comediante chileno Pedro Ruminot, se presentarán este sábado 1 de marzo en los mismos horarios agendados anteriormente, según informaron desde la organización del Festival de Viña del Mar.

