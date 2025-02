Sebastián Yatra asegura estar mejor y agradece a su madre: "Pasé por mi casa y mi mamá me curó"

Parece que ya está mucho mejor Sebastián Yatra, pues luego de haber estado bastante enfermo durante el último mes de su garganta, lo que había generado preocupación entre sus fans, ahora asegura estar en mejores condiciones para el show que tiene fechado en el Festival de Viña del Mar este martes 25 de febrero.

Hace unos días el cantnte había compartido una publicación en sus redes sociales que encendió las alertas. En la imagen aparece con bata y en una camilla de una clínica. Entonces confesó que "llevo como mes y medio súper enfermo de la garganta y nada que se me va. Entonces ya llevo varias rondas de antibióticos y ahorita que estuve en Argentina me tomé otras cosas, fui al médico, pero nada que me termino de mejorar … Pero estoy bien, solamente me hace falta descansar un poquito más”.

Sin embargo, parece que todo ha quedado en el pasado a sólo un día de su show en la Quinta Vergara, porque la estrella colombiana asistió a "Viva Viña" de Mega la tarde de este lunes y actualizó su estado de salud: "Estuve un mes y medio bastante mal, pero ya gracias a Dios mejor. Pasé por mi casa y mi mamá me curó, es la única que fue capaz de curarme", dijo.

Pero no sólo eso. También tuvo ánimos incluso para bailar con el animador del espacio, José Antonio Neme al final del programa, lo que generó varios comentarios en redes sociales porque el periodista se notó bastante nervioso.

Yatra se presenta este martes 25 en Viña del Mar, junto a Morat y Pedro Ruminot.

