Sebastián Ramírez se lanza contra Naya Fácil tras anular su invitación a la Gala del Pueblo: "Me usaste"

La mañana de este martes, Naya Fácil confirmó la baja de Sebastián Ramírez de su Gala del Pueblo por los cientos de cuestionamientos que recibió de sus seguidores.

La confirmación como DJ había desatado una ola de críticas en las redes sociales.

“Como bien dice, esta se llama la Gala del Pueblo y acá se escucha la voz del pueblo, quizás tuvimos un error como equipo de hacer una invitación a alguien que el público no estaba para nada de acuerdo y lo hicieron saber en los comentarios”, comentó Naya.

Tras esto, Ramírez sin pensarlo contestó a través de sus historias de Instagram.

“Les voy a contar la verdad. Me habla la Naya, me dice si quiero ir a la Gala del Pueblo yle acepté la invitación sólo porque era ella y me cae bien”, comenzó, agregando que ha recibido otras invitaciones que ha declinado porque no le interesan y que sabe que a la Gala de Viña no lo invitarán porque es la ”Gala de Suro”, expresó el chico reality.

“Yo dije, ya démosle color, vamos a la Gala de la Naya y ahora me entero de que me bajó y que hizo todo un show para tener más prensa... y que paja porque la mina me caía bien”, agregó.

“Naya te encuentro súper ordinaria, súper penca, encuentro que me usaste y todavía me estás usando porque estás mostrando los chats que te mandé”, sentenció.

“Pensé que eras a toda raja y por eso acepté tu invitación”, dijo. “Y bueno, terminando este showcito, estaba viendo la foto (de la confirmación y tiene) 20 mil likes, con 4 mil haters... les hacen caso a esos hueones que ni siquiera dan la cara. Naya eres igual o peor que el Suro”, apuntó.

“Nayita, me usaste para tirar la prensa... pero no fue la forma. Creo que metiste unas fotos de los chats de conversaciones que nosotros tenemos en privado. No tienes códigos. Hiciste de un show, me usaste y caí redondito”, reiteró.

“Qué dirá la Bolocco que ahora cualquier persona puede ser reina o rey de Viña”, cerró.

PURANOTICIA