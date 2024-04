Sebastián Ramírez se defendió de los comentarios en su contra de Cony Capelli: "Todos cacharon lo tóxica que eres"

Constanza Capelli se refirió a la relación que sostuvo con Sebastián Ramírez durante su participación en el reality «Gran Hermano» de CHV.

En conversación con revista Sarah, la ganadora del espacio abordó el supuesto hostigamiento del que fue víctima por parte del productor de eventos.

La bailarina indicó que cuando él entró al reality, ella "estaba sola, él se acercó a apañarme y desde ahí se empezó a formar esta unión entre nosotros, que fue en base a mi vulnerabilidad por estar dentro de un reality".

"Nada entre nosotros habría sucedido en un contexto normal. Es lamentable lo que pasa con Sebastián, al final genera daño a otras personas. Y yo creo que uno tiene derecho a equivocarse, pero hasta que no dañes a otra persona", agregó.

Y a través de Instagram, el chico reality se defendió con todo. "Cony estuvimos en un reality, toda la gente vio nuestras peleas y todos cacharon lo tóxica que eres", escribió.

“Otra cosa, no les pego a las minas, cómo le voy a pegar a una mina con un escobillón loco. Todos van a saber esto ligerito y van a quedar todos locos, paren la hu... A las mujeres no se les pega, se les respeta. Cony, ya paren, no me voy a matar, no me voy a suicidar loco. ¿Eso quieres lograr Cony? ¿Que me mate? No lo vas a lograr””, continuó.

En otra story, Ramírez dijo: “Oye Copetelli, en buena onda, te tengo cariño, pero lo que pasa es que te estás yendo al chancho y reiteradamente sacas que fui agresivo y ya la gente vio todo, si hay que darle color a la cuestión también. No me voy a quedar ahí aburrido y echado en un sillón y puras peleas de kinder garden. Cony, si te está yendo mal en la tele y no pudiste ser animadora no es problema mío po”.

PURANOTICIA