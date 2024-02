Sebastián Ramírez rompe el silencio y asegura que él es la víctima de violencia

Sebastián Ramírez, el ex participante de Gran Hermano que fue detenido en la tarde del miércoles tras haber agredido a su ex pareja, reapareció en redes sociales y explicó su versión de los hechos que llevaron a su encarcelamiento temporal.

A través de su cuenta de instagram, el ex chico reality relató que la razón por la cual golpeo a su novia, era para defenderse: "Hombres reaccionen antes y denuncien. Traten que no les de vergüenza, no actúen desde su ego, actúen desde sus valores y desde la ley… Yo no iba a denunciar a esa mujer porque tiene 25 años y yo tengo 37, encontraba que no era lo correcto y me arrepiento demasiado".

Por otra parte, comentó como fue el episodio de violencia: "Mi familia me decía que terminara con esta relación donde yo era víctima de violencia, pero uno tiene corazón de abuelita y también tiene sentimientos. Yo estoy libre y estoy con mis seres queridos que siempre están conmigo y saben la persona que soy, estoy rodeado de mujeres en mi familia, jamás les he tocado un pelo y son todo para mi… Frente a esta situación me defendí, paré una pelea que podría haber sido mayor, donde ella estaría detenida en este momento".



"No soy una mala persona. Vengo de una familia con valores y principios. Jamás le pegaría a una mujer, pero si me amenaza con cuchillo y hace una estaca con un palo cortado a la mitad… lamentablemente debí defenderme y evitar una tragedia. JAMÁS", complementó.

Cabe mencionar que también le envió un mensaje a su ex pareja Valentina Saini, quién aseveró que “Tatán” siempre había tenido actitudes violentas: "Dios siempre me da buenas cosas y yo trato también de dárselas. Constaté lesiones, fueron lesiones leves pero estoy tranquilo porque no terminó como mi expareja lo pretendía. A todos los medios esperen siempre la otra cara de la moneda antes de inventar tanta mierda. Las únicas personas que sufren son mi madre y familia. Saludos. pd: saludos Vale".

PURANOTICIA