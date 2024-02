Sebastián Ramírez queda con medida cautelar por agredir a su ex pareja

El ex participante de “Gran Hermano” Sebastián Ramírez quedó con una medida cautelar, así lo determinó el tribunal, por agredir a su ex pareja, Catalina Gaete.

La determinación es que tiene prohibición de acercarse a la víctima, y la Fiscalía Regional Centro Norte lo imputó por el delito de lesiones menos graves en contexto de Violencia Intrafamiliar.

Y es por eso, que en el mes de marzo se deberá presentar en la Audiencia de Preparación de Juicio Oral Simplificado, explicó el fiscal Manuel Zúñiga a BioBioChile.

Palabras cruzadas

Desde que ocurrió el incidente, durante la tarde del día miércoles, ha habido un fuego cruzado virtual entre la ex pareja, por una parte, Ramírez aseguró, a través de sus redes sociales, que él ha sido la víctima y es Gaete, quien lo ha agredido en múltiples oportunidades, pero en esta ocasión, él se defendió.

Tras este escrito, la mujer también utilizó su cuenta de Instagram para desmentir y hablar de su relación con “Tatán”: "te quise dejar mil veces y me buscabas una y otra vez. Te di oportunidades, aun así, sabiendo de tus graves problemas psicológicos. Psicópata antisocial con rasgos narcisistas. Diagnosticado. Tú nunca ibas a asumir tu responsabilidad, por tu ego frágil. Me golpeaste a mí y a otras ex. Tengo sus testimonios en mis manos. Y fueron ellas quienes me contactaron para dar su versión.

Para luego terminar con: No te tengo miedo. Lo sabes. ¡¿Quieres jugar con fuego?! Yo te ayudaré a quemar".



