Sebastián Ramírez aclara rumores por eventual llegada a “Tierra Brava”: “Van a descansar de mí”

Una ola de especulaciones giraban en torno al ex chico reality Sebastián Ramírez, sobre una eventual llegada hasta “Tierra Brava”, luego de su abrupta renuncia a “Gran Hermano”, razón por la que alzó la voz y puso fin a los rumores.

Lo anterior, ya que hace unos días Ramírez había expresado en sus redes sociales que lo estaban convenciendo de ir hasta Perú, país donde se llevan a cabo las grabaciones del programa de telerrealidad de Canal 13.

“Lo que van a lograr, y yo creo que lo van a lograr, de hecho, es que me vaya a un retiro espiritual en Perú. Van a lograr eso (…) Me voy a tomar toda la ayahuasca, por culpa de ustedes. Voy a llegar mansito, en dos semanas, así que me voy a desaparecer de las redes sociales. Creo que voy a ser perdonado y juzgado”, expuso en ese entonces.

Bajo este contexto, ahora fue el autodenominado Juan Román Riquelme quien decidió aclarar sus dichos, descartando un posible ingreso a un programa con este formato.

“No voy a entrar a ningún reality ahora, por lo menos en un tiempo, no sé, seis, siete meses. Así que tranquilos, no me van a ver, van a descansar de mí, yo también de ustedes”, aseguró.

“Quiero contarles que no pasa nada. Así que tranquilo, tranquilo. Juan Román Riquelme se va a meter cuando él quiere y yo creo que va a pasar un tiempito. Así que eso, cabros”, concluyó Ramírez.

PURANOTICIA