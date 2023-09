Seba en picada contra Coni por dichos en «Gran Hermano»: "La gente ya no te compra"

Nuevamente en la polémica se encuentra Sebastián Ramírez, chico reality que está haciendo noticia por un video subido a su cuenta en Instagram, donde revela que su reingreso momentáneo a «Gran Hermano» no fue para pedirle perdón a Constanza Capelli, con quien protagonizó un breve pero intenso romance.

"Quería contarles que yo nunca le fui a pedir perdón a la Coni. Le dije ‘perdón’ para no decirle nada en ese momento, porque estaban todas las personas ahí. Por favor, no malinterpreten ni pongan palabras en mi boca que no he dicho", señaló Sebastián, quien lleva seis realities en el cuerpo.

De igual forma, le indicó a Coni en su video que "volviste a hablar de mí y dejándome pésimo. Creo que ya me tengo que defender. No puedes quedarte atrás y tenías que también figurar hoy en la conversación que tuviste con Scarlette".

A ello sumó que "tus actitudes han demostrado todo lo contrario de la persona que decías ser: se te cayó el personaje y la gente ya no te compra. Toma, te mando un queso", dijo, junto a agregar un emoji de un trozo de queso.

Pero eso no fue todo, porque luego «Tatán» volvió a la carga, esta vez para pedir lisa y llanamente a sus fans que eliminen a Coni del reality de Chilevisión: “Coni al 3331. Deja de pegarte el show. Te quise dejar siempre bien en el programa, pero la realidad es que me fui por lo tóxica que eres. ¿Se dijo y qué? Te chiflaste. Se te cayó el personaje y te voy a dedicar un tema", remarcó el chico reality.

