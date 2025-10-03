Sean "P. Diddy" Combs fue sentenciado a 4 años de cárcel por dos delitos de transporte de personas para ejercer prostitución

Para la fiscalía, el estadounidense no ha mostrado arrepentimiento de sus actos, mientras que el productor musical dijo haber "aprendido la lección".

"No tengo a nadie a quien culpar más que a mí mismo" , expresó. "Sé que he aprendido la lección".

LO QUE DIJO EL JUEZ

Mientras la gente empezaba a aglomerarse en las puertas del juzgado para conocer la sentencia, el juez le reiteró a Combs la seriedad de las consecuencias de sus actos.

Dijo que consideraba que Combs era un artista hecho a pulso, que había sido caritativo y había impulsado a la comunidad negra, y que tenía profundos lazos con su familia.

Pero rechazó la descripción que hizo la defensa de sus relaciones con sus exparejas Cassie Ventura y Jane como íntimas y consensuadas.

"Usted abusó de ellas física, emocional y psicológicamente", dijo.

Una de las piezas de evidencia más estremecedoras del juicio fue un video publicado originalmente por CNN, en el que se ve a Combs golpeando y tumbando a su expareja Cassie Ventura, y pateándola mientras está en el piso de un hotel.

El juez dijo que ambas mujeres tenían pensamientos de autolesión y traumas que durarían toda la vida.

Añadió que la duración de la conducta, que superó una década, también justificaba una sentencia significativa.

"Usted tenía el dinero y el poder para mantener esa conducta", indicó. "Esto fue subyugación".