¡Se picó Leandro Martínez! Cantante arremete contra humorista de “Coliseo” tras nombrarlo en polémico chiste: “¿Hay que reírse?”

El cantante Leandro Martínez no se quedó callado después de que su nombre apareciera —para nada en tono amable— en una rutina del programa “Coliseo” de Mega.

El encargado de la broma fue Óscar Thiers, uno de los participantes del espacio, quien mientras hablaba sobre su natal Carahue recordó haber visto al “doble” del intérprete de “Deja de llorar” en un evento, y luego encontrarse con el verdadero en Santiago, lanzó: “Era mejor el doble”, provocando risas entre el público.

Pero al parecer, al exRojo no le causó ninguna gracia. Apenas el clip empezó a circular en redes, Martínez reaccionó molesto y le respondió directamente al humorista.

“¿Supongo que hay que reírse de esto?”, escribió en sus historias, dejando claro que no le gustó para nada el chiste.

El comentario encendió las redes: mientras algunos lo apoyaron por defender su nombre, otros le reprocharon que se tomara tan en serio una rutina humorística.

Por su parte, Thiers no bajó el tono y subió el video con un mensaje desafiante: aseguró que seguirá en “Coliseo” con “más historias decadentes”. ¿Broma inofensiva o falta de respeto? La polémica está servida.

Cabe mencionar que Coliseo consiste en un concurso de comediantes que intentan llevarse el primer lugar, y quien gane tendrá la oportunidad de presentarse en el Festival de Viña del Mar 2026.

