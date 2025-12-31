Productor chileno de música urbana quedó en prisión preventiva tras ser acusado de secuestro extorsivo: "Golpes y puñaladas"

El nombre de Joaquín Rodríguez —más conocido en la escena urbana como “Nes on the Sheet”— pasó de los estudios de grabación a los tribunales. El productor musical quedó en prisión preventiva, luego de ser imputado por secuestro extorsivo, una acusación que fue presentada nada menos que por uno de sus propios trabajadores.

De acuerdo a lo expuesto por Chilevisión, el escándalo se remonta a noviembre pasado, cuando Rodríguez habría desatado una verdadera pesadilla tras acusar a un colaborador de sustraer un short de lujo, tasado en nada menos que $3 millones. Lo que siguió, según la denuncia, dista mucho de cualquier “ajuste de cuentas” común: la víctima habría permanecido 24 horas retenida contra su voluntad.

Pero eso no fue todo. Durante ese período, el denunciante habría sido trasladado por distintos puntos de Santiago, donde —según la investigación— fue agredido por el productor, un cercano a este y miembros de la banda del conocido “Guatón Mutema”.

"Lo someten a golpes y puñaladas. Este es el lugar desde el cual finalmente logró pedir ayuda a través de un dispositivo electrónico que encontró", señaló la abogada Eva Guerrero, representante de la víctima.

Gracias a ese desesperado llamado de auxilio, el afectado logró contactar a Carabineros, lo que permitió activar el operativo policial, concretar la denuncia y terminar con la detención de Rodríguez y su acompañante, ambos formalizados por el delito de secuestro.

El caso sumó aún más polémica durante la audiencia de revisión de medidas cautelares. Ahí, la defensa de los imputados lanzó una grave acusación: aseguró que la víctima, a través de sus abogados, habría exigido $140 millones a cambio de retirar la denuncia. Una versión que fue tajantemente desmentida por los querellantes, elevando todavía más la tensión en un caso que promete seguir dando que hablar en la farándula y en los tribunales.

