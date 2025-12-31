Nidyan Fabregat lanza dura acusación contra compañera de Fiebre de Baile asegurando que le habló a su pareja: “La rompe hogares”

La española aseguró sentirse humillada en el programa y encendió la farándula al revelar que una participante habría escrito a su pareja, dejando entrever un conflicto personal que apunta directamente a Camila Andrade.
Luego de dar un portazo definitivo al repechaje de Fiebre de Baile, Nidyan Fabregat decidió no guardarse absolutamente nada. La española no solo aseguró que se sintió pasada a llevar y expuesta en el programa, sino que además encendió una nueva polémica al apuntar directamente —aunque sin decir nombres— contra una compañera del espacio, mezclando celos y acusaciones graves.
El sitio Infama difundió un registro captado en el backstage del estelar de CHV, donde se ve a Fabregat conversando con un reportero y dejando claro que su molestia va mucho más allá de lo televisivo. Según relató, una participante del programa habría cruzado un límite imperdonable al contactar a su pareja.
"Una de aquí le escribió a mi pareja. Le escribió y no me gustó en lo absoluto. Yo creo que cualquier persona que más encima ha roto otros matrimonios antes...cuidado, cuidado conmigo. Ya sabes ya. Si digo más...la rompe hogares. Para qué voy a decir más. Eso no se hace, no se hace. Conmigo no", señaló la española.
Aunque Fabregat evitó mencionar nombres, las pistas que entregó fueron más que suficientes para que en redes sociales y portales de farándula las miradas se dirigieran casi automáticamente hacia Camila Andrade. Esto, debido a su anterior y bullada vinculación con Francisco Kaminski, relación que habría detonado el quiebre matrimonial del animador con Carla Jara en 2024.
Así, lo que partió como una renuncia televisiva terminó transformándose en un terremoto farandulero, con acusaciones cruzadas y un conflicto que promete seguir escalando.
