¿Se le escapó? Ralph Fiennes habría revelado por error al nuevo Voldemort de HBO

Un comentario inesperado de Ralph Fiennes volvió a poner el foco sobre la nueva serie de Harry Potter que prepara HBO. El actor británico, recordado por dar vida a Lord Voldemort en la saga cinematográfica, habría deslizado, casi sin querer, quién sería su sucesor en la adaptación televisiva.

Consultado por la prensa británica sobre quién tomará el relevo del icónico villano, Fiennes afirmó: “Me han dicho que ya han elegido, ¿no? Creo que Cillian Murphy es muy bueno. Muy buena elección”. Su reacción nerviosa posterior no pasó desapercibida y fue interpretada por muchos fans como una posible filtración.

El entusiasmo de Fiennes por Cillian Murphy, ganador del Oscar por Oppenheimer, no es nuevo. En febrero de 2025, durante una entrevista con Spin 1038, el actor ya se había referido al regreso de la historia creada por J.K. Rowling, reconociendo su sorpresa ante una nueva adaptación, aunque mostrándose abierto a verla y destacando que la serie tendrá “una energía y cualidades distintas”.

Incluso al mencionar los rumores sobre Murphy como Voldemort, Fiennes reforzó su postura: “Será fantástico, es un gran, gran actor. Será maravilloso”. Sin embargo, el propio Murphy se encargó de desmentir cualquier vínculo con el proyecto. En septiembre de 2025, en el podcast Happy Sad Confused, aseguró que no participa en la serie y que solo conoce los rumores por sus hijos. “No sé nada sobre la producción”, afirmó, además de reconocer que asumir el papel tras Fiennes sería un enorme desafío.

Mientras las declaraciones cruzadas alimentan la especulación, HBO mantiene absoluto secreto sobre la identidad del nuevo Voldemort. Lo que sí está confirmado es el reparto principal: Dominic McLaughlin, Alastair Stout y Arabella Stanton interpretarán a Harry, Ron y Hermione, mientras que John Lithgow será Dumbledore, Janet McTeer dará vida a McGonagall, Paapa Essiedu a Snape y Nick Frost a Hagrid.

Por ahora, el misterio en torno al villano más temido de Hogwarts sigue intacto. Lo único seguro es que el regreso de Harry Potter en formato serie, previsto para 2027, ya capturó la atención de fanáticos de todo el mundo.

