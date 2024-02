Se filtran videos de los minutos antes del arresto de Naya Fácil

Siguen saliendo antecedentes del incidente que involucró a la influencer nacional Naya Fácil, en la madrugada del lunes, donde fue arrestada por la supuesta agresión a un garzón del local “Locos x Viña”, y por lo cual fue detenida y pasó a control de detención.

Las primeras imágenes que salieron, fueron las que publicó la creadora de contenidos, a través de las redes sociales, donde se quejaba de la atención del local, además, de los registros que grabó la hermana de Naya, acusando al garzón de haber exagerado los hechos e incluso, insinuando que había mentido en su declaración y su estado médico.

Incluso, en horas de la tarde, la influencer comentó su versión de los hechos, con más calma, a través de su cuenta de instagram: “Yo sé que cura, soy ‘showcera’. Hubo ahí una discusión, pero a ese nivel de llevarme así, igual creo que se llevó a más grave la situación de lo que era”, para agregar que: “Toda la gente que estaba ahí se dio cuenta que fue mucha la gravedad”, añadió.

Nuevos videos

Al pasar de las horas, nuevos videos de los minutos antes del incidente, se empezaron a filtrar y en uno, se puede ver a la creadora de contenido bailando animadamente arriba de las sillas y las mesas del local.

En otro, registrado por el mismo garzón y viralizado por el sitio infama.cl, donde se ve a la influencer llorando tras los supuestos hechos, con la leyenda: “Que paja la qla me pegó y se pegó el show intentando calmar la situación. Desconoció a todos sus amigos y nos trató mal a todos los del local”.

“Amiga yo no te he hecho nada. Yo solo te atendí, nunca te pedí saludos. A mí no me importaste toda la noche, amiga. Yo no te pedí saludos”, le decía el trabajador, mientras se ve a Naya llorando.

Según el hombre, todo esto habría pasado, ella fue la que trató mal a quienes estaban atendiendo en el local “Locos x Viña”, e incluso, se había pegado “algunos combos”, dando a entender que la influencer recurrió a las autolesiones.



(Imagen: @infama.cl)

