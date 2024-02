Se cumplen 20 años de la cancelación de la boda entre Iván Zamorano y “Kenita” Larraín

Esta semana se cumplen 20 años de la cancelación de la boda entre Iván Zamorano y María Eugenia Larraín, un evento que sería uno de los más importantes de la década de los 2000’s, pero que se acabó abruptamente a solo días de concretarse el matrimonio.

Supuestamente, un 14 de febrero del 2004 se iba a concretar el rito, pero horas antes decidieron no contraer el sagrado vínculo, e incluso mandaron un comunicado a la prensa para decir que el matrimonio se cancelaba.

“Recen por nosotros”, fue la frase que se volvió icónica en la misiva que se envió a la prensa. “Somos personas públicas, pero también somos seres humanos. De manera que les rogamos que entiendan, en estos duros momentos, nuestra decisión de no hacer públicas las razones que nos han obligado a dar este paso”, expresaron.

¿Y qué pasó?

En su momento las especulaciones más sonadas eran una supuesta infidelidad por parte “Kenita” o “Bam Bam”, e incluso, en su tiempo el periodista Ítalo Passalacqua puso en duda la sexualidad del exfutbolista.

Sin embargo, fue la misma exmodelo que hace un año en el programa "El Purgatorio" de Canal 13, disipó cualquier tipo de engaño y aseveró que se debió a un desgaste por parte de ambos: “Así cómo tuvimos momentos muy bonitos como pareja al principio, al final cuando se acercaba la fecha del matrimonio fueron momentos complejos. Terminábamos muchas veces y después volvíamos, los dos teníamos mucha presión, porque era un matrimonio muy mediático. Llegó un momento que no dio para más”, declaró.

“Discutimos una semana antes del matrimonio y los dos decidimos terminar la relación (...) la verdad es que yo no me sentía bien en la relación el último tiempo. Sentía que no me quería. Sentía que no me estaba tratando bien, no sentía que fuera una relación que pudiera prosperar”, comentó.

Por otra parte, Iván Zamorano no se ha vuelto a referir al tema, de manera pública.

