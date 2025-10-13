¿Se confirma el romance? Katy Perry y Justin Trudeau nuevamente son captados en un apasionado encuentro en yate

Después de meses de rumores, todo indica que Katy Perry y Justin Trudeau habrían hecho oficial su romance.

De acuerdo con información publicada por Daily Mail, la cantante y el ex primer ministro canadiense fueron fotografiados a bordo del yate Caravelle, propiedad de Perry, mientras disfrutaban de una jornada frente a las costas de Santa Bárbara, California.

En las imágenes se les ve compartiendo gestos de cariño, donde se ve al político abrazando y dando un beso a la cantante.

Esta posible confirmación llega cerca de tres meses después de que ambos fueran vistos cenando juntos en Montreal, hecho que en su momento alimentó las especulaciones sobre una relación sentimental.

Cabe mencionar que Perry puso término a su vínculo con el actor Orlando Bloom en julio pasado, mientras que Trudeau anunció su separación de Sophie Grégoire en 2023, tras 18 años de matrimonio.

