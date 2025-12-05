Se concretó: Netflix anuncia acuerdo para quedarse con Warner Bros. y HBO Max

Después de intensas negociaciones entre los gigantes del entretenimiento, Netflix finalmente salió victorioso y se quedó con Warner Bros. Discovery, marcando uno de los movimientos corporativos más escandalosos que ha visto la industria en años.

"Hoy, Netflix anuncia la adquisición de Warner Bros. Juntos, definiremos el próximo siglo de la narración de historias, creando una oferta de entretenimiento extraordinaria para el público de todo el mundo", escribieron.

Tal como adelantó CNBC, Netflix cerró el acuerdo que le permitirá adueñarse de los legendarios estudios de cine y del servicio HBO Max, un golpe directo a sus rivales que ya empiezan a recalcular estrategias.

La operación fija un valor de US$27,75 por acción, y —como en toda mega-fusión hollywoodense— todavía faltan los trámites: el cierre definitivo podría tomar entre 12 y 18 meses.

Netflix pasaría a controlar un arsenal creativo sin precedentes y podría multiplicar su capacidad de producción de manera brutal. Pero semejante situación de poder no pasaría desapercibida.

Y, por si fuera poco, dentro de Hollywood la alarma está más que encendida, especialmente entre quienes aún creen en la supervivencia del cine tradicional.

Hace pocos días, el director James Cameron, no se guardó nada al advertir que la adquisición sería “un desastre” para la industria. Su miedo, compartido por muchos cineastas, es que el streaming termine devorándose a las salas, aunque desde Netflix aseguran que, en caso de comprar WBD, los estrenos en cines seguirán en pie, al menos por ahora.

