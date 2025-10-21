¡Se agranda la familia y el amor! Camilo Zicavo y Daniela Pérez anuncian que se convertirán en padres

El músico Camilo Zicavo y la actriz Daniela Pérez anunciaron que serán padres, desatando una ola de comentarios y felicitaciones… pero también reviviendo viejos rumores del pasado.

Fue la propia Daniela quien compartió en Instagram tiernas postales con la ecografía, un body de The Beatles y una foto mostrando su pancita, confirmando así la llegada de su primer hijo junto al exlíder de Plumas.

Sin embargo, la noticia no tardó en encender las redes, recordando que el romance entre ambos comenzó poco después de la mediática ruptura de Zicavo con Denise Rosenthal, marcada por supuestas acusaciones de infidelidad.

Hoy, la hija de los reconocidos actores Rodrigo Muñoz y Claudia Pérez vive su segundo embarazo y se muestra más enamorada que nunca. Incluso su padre no dudó en alabar al músico, llamándolo “el Cerati chileno” y asegurando que tiene una excelente relación con él.

