¡Se acabó la incertidumbre! BTS confirma conciertos en Chile tras semanas de tensión

Después de días de rumores, dudas y versiones cruzadas, la productora DG Medios finalmente despejó el panorama y confirmó los detalles de los esperados conciertos de BTS en Chile, programados para octubre como parte de su comentada gira de reunión.

La banda surcoreana aterrizará el 16 y 17 de octubre en el Estadio Nacional con su tour "ARIRANG", donde no solo marcarán su regreso a los escenarios, sino que también presentarán su nuevo disco.

Sin embargo, todo estuvo a punto de tambalear: los shows quedaron en la cuerda floja luego de que el Ministerio del Deporte priorizara eventos deportivos por sobre espectáculos masivos, encendiendo las alarmas entre los fans. Pero finalmente llegó la calma y con ella, la carrera por las entradas.

La venta anticipada exclusiva para fans comenzará el 7 de abril a las 13:00 horas, mientras que la venta general arrancará el 10 de abril, también a las 13:00 horas, a través de Ticketmaster.

Con esto, se espera una verdadera locura por conseguir tickets, en lo que promete ser uno de los eventos musicales más masivos y comentados del año en Chile.

PURANOTICIA