¡Se acabó el coqueteo! Disley Ramos frena en seco a Claudio Valdivia y confirma su soltería

El paso de Disley Ramos por el estelar Fiebre de Baile no solo ha destacado por su talento en la pista, sino también por la intensa atención mediática sobre su cercanía con Claudio Valdivia. Lo que comenzó como un coqueteo televisivo con "beso incluido" ha llegado a un punto final definitivo por decisión de la influencer, quien decidió cortar las especulaciones de raíz tras ciertos comportamientos de su compañero que no fueron de su agrado.

El quiebre se hizo evidente cuando Ramos fue consultada en el programa por el estado de su relación con el ex futbolista. Sin filtros, la animadora explicó que el distanciamiento se debió a una actitud de Valdivia que la incomodó, señalando que "se las dio de canchero y conmigo cancherito, no", frase con la que marcó una clara distancia frente a las cámaras y mandó al deportista directamente a la "friendzone".

Más allá del roce puntual con Valdivia, Disley Ramos profundizó en las razones personales que la mantienen alejada de los compromisos sentimentales en este momento. La influencer confesó que su prioridad actual es su bienestar emocional y la protección de su vida privada, especialmente tras haber vivido experiencias difíciles bajo el escrutinio de la prensa en el pasado.

Al respecto, la animadora fue enfática en señalar que "no tengo ganas en este minuto de tener una relación amorosa porque todavía necesito sanar cosas y no quiero una relación mediática ni pública, porque lo pasé mal con una relación mediática".

Con esto, Ramos hizo una clara alusión a su antiguo y polémico romance con Luis Jiménez, situación que la llevó a ser mucho más cautelosa con sus vínculos actuales.

Actualmente, la meta de la generadora de contenido está puesta exclusivamente en la competencia de baile. Ramos admitió que está "intentando evitarlo para llevar de mejor manera el programa", ya que su objetivo principal es alcanzar la gran final del concurso.

Para ella, cualquier distracción amorosa en este punto podría entorpecer su rendimiento en la pista, donde busca demostrar su capacidad artística por sobre su vida personal.

Pese a la firmeza de su decisión, la influencer aseguró que el quiebre se dio en términos cordiales y que no hay resentimientos, concluyendo que mantiene una "buena onda con Claudito; yo estoy feliz disfrutando mi proceso, más enfocada que nunca".

Asimismo, reflexionó sobre su determinación al cerrar ciclos, afirmando que "me cuesta tomar la decisión de avanzar o dejar a alguien que quise o que quiero, pero cuando tomo la decisión, no miro atrás".

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