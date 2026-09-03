¿Se acabó el amor? Daniela Aránguiz y Cuco Cerda confirman distanciamiento tras llamativos gestos en redes sociales

Lo que comenzó como una ola de rumores en redes sociales terminó por confirmar que José Manuel “Cuco” Cerda y Daniela Aránguiz atraviesan un complejo momento sentimental. Ambos evidenciaron un distanciamiento luego de que sus seguidores detectaran que dejaron de seguirse en Instagram y eliminaron las fotografías que tenían juntos.

Las especulaciones aumentaron tras la reciente participación de Cerda en el estelar Fiebre de Canto, donde interpretó la canción “Te Conozco”, de Ricardo Arjona. Tras su presentación, el cantante compartió una reflexión en sus redes sociales que llamó especialmente la atención: “Hay canciones que, por esas vueltas de la vida, terminan diciendo más de lo que uno tenía pensado”, escribió.

A continuación, Cerda agregó: “La frase ‘este loco que dejaste en libertad’ me hizo más sentido que nunca. Vamos por mucho más”.

A esto se sumó que el participante puso a la venta un paquete all inclusive para dos personas con destino a Punta Cana, mientras que Aránguiz compartía fotografías desde la playa acompañadas de un misterioso mensaje, alimentando aún más las especulaciones sobre el estado de su relación.

Consultado directamente sobre el tema durante el programa de Chilevisión, Cuco Cerda reconoció que existen diferencias entre ambos, aunque evitó confirmar que se trate de un quiebre definitivo.

“Son redes sociales nada más, quizás son experimentos sociales. Mira, prefiero no ponerle nombre ni etiquetas todavía. La Dani es una persona que quiero mucho y que el tiempo diga las cosas, no quiero ponerle etiquetas aún”, señaló de entrada.

El cantante, además, destacó los aspectos positivos de la relación y aseguró que mantiene una buena opinión de Aránguiz. “siempre voy a tener muy buenos comentarios de ella. Ha sido una relación muy bonita y, por lo mismo, no hay nada que tenga que decir y aclarar ahora. Yo creo que el tiempo va a decir las cosas”, sostuvo.

CELOS Y BLOQUEO EN VIVO

La versión entregada por Daniela Aránguiz fue bastante más directa. La panelista de Sígueme explicó que su molestia se habría originado tras la última emisión del programa de talentos en el que participa su pareja, específicamente luego de un episodio que involucró a una de las concursantes.

“Yo lo único que digo es que ayer en el programa ganó una niña, la tomó en brazos y yo lo bloqueé al tiro”, transparentó Aránguiz, dejando en evidencia que la situación generó un fuerte enojo.

La panelista fue aún más clara respecto de su actual estado con Cerda y confirmó que tomó distancia de él: “Para que no pregunte nadie, lo tengo bloqueado… Estoy enojada”.

Finalmente, Daniela Aránguiz explicó que su decisión responde a sus límites respecto del respeto dentro de una relación, argumentando: “Yo creo que cuando pide respeto, tiene que dar ese mismo respeto de vuelta. A mí nadie me viene a tomar en brazos. Yo creo que respeto es respeto y yo estoy enojada”, cerró.

PURANOTICIA