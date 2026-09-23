¡Por primera vez en el país! Hilary Duff confirma su esperado debut en Chile para 2027

En un hito para sus fanáticos en Chile, la cantante y actriz estadounidense Hilary Duff confirmó su primer concierto en el país. Tras más de 30 años de carrera, la artista nunca se había presentado en la región, una deuda que saldará de la mano de su gira internacional "The Lucky Me Tour".

El esperado espectáculo quedó programado para el 20 de agosto de 2027 en el Santander Arena, ubicado en el Parque O'Higgins. La presentación en Santiago será parte del tramo sudamericano de la gira, que también contempla fechas en San Juan (Puerto Rico), São Paulo (Brasil) y Buenos Aires (Argentina), antes de continuar su recorrido por Estados Unidos.

La gira marcará el regreso de la exestrella de Disney Channel a los grandes escenarios como artista principal tras casi dos décadas. En esta nueva etapa, Duff promocionará su sexto álbum de estudio, luck… or something (2026), producción que además representa su primer trabajo musical en 11 años.

El anuncio oficial se produjo luego de una serie de pistas entregadas por la artista durante sus últimas presentaciones en Europa. "2027 More Dates Loading" ("Más fechas de 2027 en camino"), señalaba el mensaje impreso en una lluvia de confeti que cayó en el O2 Arena de Londres mientras interpretaba "What Dreams Are Made Of". El momento antecedió la confirmación de 32 nuevas fechas a nivel global.

VENTA DE ENTRADAS Y PRECIOS

Las entradas para el concierto de Hilary Duff en Santiago se comercializarán exclusivamente a través de Puntoticket:

Preventa Santander: comenzará el miércoles 30 de septiembre a las 11:00 horas , con un 20% de descuento para clientes del banco .

Venta General: se iniciará el viernes 2 de octubre a las 11:01 horas .

En la venta general, los precios fluctuarán entre los $52.988, correspondientes al sector Tribuna, y los $164.850, para el sector Diamante. Ambos valores ya incluyen el respectivo cargo por servicio.

(Imagen de @Hilaryduff)

PURANOTICIA