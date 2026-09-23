Lionel Richie cancela tres conciertos en EE.UU. tras someterse a procedimiento cardíaco

Lionel Richie deberá permanecer alejado temporalmente de los escenarios luego de someterse a un procedimiento cardíaco para tratar una fibrilación auricular, lo que obligó al cantante estadounidense a cancelar tres presentaciones de su actual gira.

De acuerdo con un comunicado enviado por su representante, el intérprete de «Say You, Say Me» fue sometido a un procedimiento habitual para tratar este tipo de alteraciones del ritmo cardíaco y no se trató de una intervención de emergencia.

"El médico dijo que todo salió a la perfección", señaló el representante, quien agregó que "Lionel se encuentra muy bien, pero se tomará un descanso y pronto volverá a los escenarios".

A raíz de su recuperación, Richie suspendió los conciertos que tenía programados para el 26 de septiembre en San Francisco, el 30 de septiembre en Chicago y el 2 de octubre en Columbus, Ohio. De acuerdo con el calendario actualizado, el artista retomaría sus presentaciones el 14 de octubre en Las Vegas.

La intervención corresponde a un tratamiento utilizado frente a trastornos del ritmo cardíaco, particularmente aquellos asociados a la fibrilación auricular. Según explicó la clínica donde fue atendido, el procedimiento puede utilizar energía térmica, crioterapia o pulsos eléctricos de alta intensidad para generar pequeñas cicatrices en una zona determinada del corazón.

La situación se suma a los episodios de salud que Richie ha enfrentado durante los últimos meses. En junio, el artista ya había tenido que aplazar dos conciertos luego de experimentar mareos. Posteriormente, el pasado 29 de agosto, ingresó voluntariamente a un hospital de Saint Louis, en Misuri, para someterse a exámenes cardíacos "por precaución". Tras permanecer tres días internado, el cantante fue dado de alta y regresó a su residencia en Los Ángeles.

Actualmente, Richie se encuentra en proceso de recuperación y su equipo espera que pueda regresar a los escenarios en octubre, una vez cumplido el período de descanso indicado tras el procedimiento.

PURANOTICIA