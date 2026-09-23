Tras pago de fianza de $2 millones: Tribunal autoriza a Fran Maira a viajar a EE. UU. pese a mantener arraigo nacional

El 4.º Juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud presentada por la defensa de Francisca "Fran" Maira y autorizó a la exchica reality y cantante a salir temporalmente de Chile con destino a Estados Unidos. La artista podrá ausentarse del país entre el 1 y el 20 de octubre de 2026, con el objetivo de realizar unas vacaciones familiares junto a su madre y su hermana.

Sin embargo, para hacer efectivo el permiso, el tribunal estableció una condición económica de $2 millones, monto que Maira deberá acreditar haber depositado como fianza antes de abandonar el territorio nacional. La suma fue fijada como garantía de retorno al país.

La medida se enmarca en la investigación penal que enfrenta la artista, quien fue formalizada por cuasidelito de lesiones graves gravísimas, a raíz de un accidente de tránsito ocurrido en febrero en Lo Barnechea. El choque dejó al motociclista de 23 años, Mayerson Zapata, con graves secuelas neurológicas y en condición de postración.

Pese a la oposición de la parte querellante, que argumentó la existencia de diligencias pendientes, el tribunal resolvió suspender temporalmente el arraigo nacional. Gabriel Silva, integrante del equipo legal de la cantante, confirmó a la prensa: “Logramos la suspensión temporal del arraigo desde el 01 de octubre hasta el 20 del mismo mes. Fran viaja con su madre y su hermana”.

Respecto del propósito del depósito monetario y el desarrollo de las indagatorias, Silva precisó que la caución busca “asegurar el retorno”, añadiendo que “la ausencia de Fran por este periodo en nada entorpece esas diligencias”.

Por su parte, el abogado defensor Esteban Olivares destacó ante el tribunal el comportamiento procesal de la imputada para respaldar la solicitud: “Los antecedentes dan cuenta de que doña Francisca Maira tiene arraigo al sistema, que no ha sido refractaria, que ha cumplido con su firma, y además que este es un viaje netamente familiar, con ida y vuelta”.

Olivares agregó que la presentación del itinerario de viaje fue un elemento relevante para la decisión de la magistratura: “Dimos cuenta de los boletos de viaje, justamente con fechas específicas, y el tribunal ha entendido bien que aquello era suficiente para demostrar que iba a volver al país”.

Tras la resolución que autorizó el viaje, el proceso judicial continuará su curso. El tribunal fijó para este viernes 25 de septiembre una nueva audiencia, instancia en la que las partes discutirán la ampliación del plazo de investigación.

PURANOTICIA