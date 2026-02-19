¿Se acabó el amor? Aseguran que Pamela Díaz y Felipe Kast habrían terminado su relación

A fines de 2024, Pamela Díaz y Felipe Kast confirmaban su relación, y desde entonces la pareja intentó mantener el romance en secreto. La Fiera, ícono de la farándula, y Kast, político de alto perfil, viajaron juntos a Temuco y trataron de no llamar la atención. Pero ahora todo indica que la historia de amor habría llegado a su abrupto final.

Según los últimos reportes de Sergio Rojas en Que Te Lo Digo de Zona Latina, la relación entre la figura televisiva y el senador ya no estaría en pie.

En el último capítulo del programa farandulero, Rojas soltó la bomba: "Hoy (miércoles) Pamela se ausentó de su lugar de trabajo, tenemos entendido que la razón es porque está viviendo uno de sus peores momentos. Nos indican fuentes muy poderosas que Pamela Díaz habría terminado su relación con el señor Kast. Confirmamos que el noviazgo de Pamela Díaz y Felipe Kast ha concluido de manera definitiva".

Los panelistas no se quedaron atrás y salieron a corroborar los rumores. Un equipo de Que Te Lo Digo llegó hasta Canal 13 para conocer las reacciones de los compañeros de Pamela en Hay Que Decirlo, y la sorpresa fue generalizada. Nacho Gutiérrez y Matías Vega quedaron boquiabiertos.

"Hace una o dos semanas los vi juntos, entonces me sorprende", confesó Vega.

Hasta ahora, La Fiera ha decidido mantenerse en silencio sobre el escándalo de su vida amorosa. Su última publicación en Instagram muestra que ella y su equipo del canal de YouTube ya se encuentran en la Quinta Región preparando “Camino a la Gala" y "Díaz en Viña”, en el marco del Festival de Viña 2026.

PURANOTICIA