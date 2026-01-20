¿Se acabó el amor? Aseguran que Kika Silva y Gonzalo Valenzuela estarían separados tras casi dos años de matrimonio

A casi dos años de haberse dado el “sí, acepto”, todo indica que el cuento de hadas entre Kika Silva y Gonzalo Valenzuela podría haber llegado a su capítulo final.

Según la periodista Cecilia Gutiérrez, la pareja estaría separada desde hace algunas semanas y habría un pequeño detalle que los delata públicamente: "Kika Silva y Gonzalo Valenzuela están distanciados, desde antes del Año Nuevo, de hecho lo pasaron separados. Ella hace algunos días dejó de usar su argolla en sus fotos de Instagram", reveló la comunicadora en su podcast Bombastic.

Lejos de los escándalos típicos, la reportera de farándula asegura que entre ellos “están en súper buena onda, acá no hubo una separación traumática, no hubo terceras personas. Se puede explicar que tienen paradas diferentes en la vida”.

No obstante, la decisión parece firme por parte de Silva: "Ella habría tomado la decisión de separarse definitivamente, aunque a mí me cuesta usar la palabra definitiva", añadió la panelista de Primer Plano.

Su historia de amor comenzó en 2023, tras un encuentro casual en la Gala del Festival de Viña, y pocos meses después sellaron su unión en un matrimonio en Maitencillo en abril de 2024. Hoy, sin embargo, todo indica que aquel romance glamoroso podría quedar solo en los recuerdos.

