Se acaba el humor para Payahop: dúo de comediantes anuncia quiebre y confirma su último show juntos

El dúo Payahop, uno de los nombres más recordados del humor chileno de la última década, enfrenta su quiebre más comentado. Claudio Castillo y Fernando Rojas, más conocido como Andy Payahop, decidieron poner punto final a su trabajo conjunto y emprender caminos separados, una decisión que ya está dando que hablar en el mundo del espectáculo.

La noticia fue confirmada por el propio Andy a través de redes sociales, donde explicó que la separación responde a un proceso personal y creativo. El anuncio no pasó desapercibido, considerando que el dúo alcanzó fama nacional tras su exitoso paso por el Festival de Viña del Mar 2014, convirtiéndose en un fenómeno del humor.

La despedida oficial de Payahop ya tiene fecha y lugar: el último show juntos será el próximo 6 de febrero en Osorno, marcando el cierre definitivo de una etapa que se extendió por años.

“Por un tema de evolución artística, con Claudio Payahop decidimos tomar caminos separados. Ahora mi show se llama ‘Andy payahop, salud y paz mental’. Tenemos un show que cumplir el 6 en Osorno y sería el último”, indicó, dejando claro que el proyecto conjunto ya no va más.

En su mensaje, Andy también dedicó palabras a su ahora excompañero: “Los comentarios positivos. (A Claudio) le deseo de corazón una carrera exitosa. Es muy bueno, sólo (que fueron) tantos años en el humor que ya es hora de darle por caminos separados. De corazón, le deseo éxito en todo”.

Sin rodeos, Fernando profundizó en las razones del quiebre y fue sincero respecto a su presente profesional: “Yo por lo menos trabajo mejor solo”, explicando que hoy su foco está puesto en charlas motivacionales, principalmente en el mundo empresarial.

“Llevamos muchos años trabajando juntos. Ya me acostumbré a estar trabajando solo y me di cuenta que solito hago más lo que quiero en el escenario”, precisó Andy, aunque se encargó de despejar cualquier rumor de conflicto personal, asegurando que con Claudio “estamos bien”.

Así, Payahop baja definitivamente el telón, dejando atrás una era marcada por el humor y abriendo paso a nuevos desafíos individuales.

PURANOTICIA