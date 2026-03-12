Revelan mensajes íntimos entre Camilo Huerta y Trini Neira: "Esto es sin enamorarse"

El exchico reality Camilo Huerta se encuentra en el ojo del huracán tras los rumores que lo vinculan amorosamente con Trini Neira, hija de la polémica Pamela Díaz y del exfutbolista Manuel Neira.

Todo comenzó cuando Huerta reapareció en televisión en el programa Sin Editar, donde habló de su fallido matrimonio con Marité Matus. El exchico reality confesó con nostalgia: "Pensé casarme para toda la vida. Yo pensaba que había encontrado a mi mujer, que el destino me había dado esta oportunidad".

Pero estas palabras no cayeron bien y desataron la polémica. Matus reaccionó públicamente asegurando que su exmarido habría tenido un affaire con Trini Neira y que contaba con chats que lo probarían. La periodista Paula Escobar conversó con Matus y reveló el contenido de estas conversaciones a través de sus redes sociales.

"Lo único que puedo decir es que Camilo le dice a Trinidad 'esto es sin enamorarse', por otro lado, le dice 'me saqué el gusto', de ahí en más, es una cosa de alto calibre", relató Escobar sobre los mensajes expuestos por Marité, encendiendo aún más la polémica.

En medio del escándalo, Pamela Díaz también se refirió al tema. Aunque aseguró que su hija le negó cualquier relación amorosa con Huerta, no escondió su cautela: "No meto las manos al fuego ni por mi hija, menos por Huerta".

El affaire, real o no, ha puesto nuevamente a Camilo y a Trini en el centro de la farándula.

