Scarlett Johansson y Sebastian Stan dan el salto a Ciudad Gótica en The Batman Part II

La franquicia de The Batman comienza a tomar forma para su esperada secuela y lo hace con nuevas incorporaciones. The Batman Part II, dirigida nuevamente por Matt Reeves, sumará a su elenco a Scarlett Johansson y Sebastian Stan, dos actores con fuerte pasado en el universo Marvel.

Uno de los nombres que más expectativa genera es el de Sebastian Stan. Aunque DC Studios aún no ha confirmado oficialmente su personaje, los rumores apuntan a que podría encarnar a Harvey Dent, el fiscal que terminaría transformándose en el villano Dos Caras. De concretarse, se trataría de un rol clave dentro del universo de Batman, ya sea como aliado inicial o futuro antagonista de Bruce Wayne. Stan cuenta con experiencia en el género tras interpretar durante años a Bucky Barnes, el Soldado del Invierno, en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Por su parte, Scarlett Johansson también se suma al elenco con un papel que, por ahora, se mantiene en completo secreto. La actriz, vuelve a coincidir en pantalla con Stan luego de compartir varias películas de Avengers.

En cuanto al elenco ya confirmado, Robert Pattinson regresará como Bruce Wayne / Batman, acompañado por Colin Farrell como Oz Cobb / El Pingüino, Jeffrey Wright como James Gordon, Andy Serkis como Alfred Pennyworth y Barry Keoghan, quien retomará su inquietante versión del Joker, presentada brevemente al final de la primera película.

The Batman Part II tiene previsto iniciar su rodaje en la próxima primavera y llegará a los cines en octubre de 2027, bajo el sello de Warner Bros., según informó Deadline. Si bien la película no formará parte oficial del recién relanzado Universo Cinematográfico de DC, el proyecto continúa desarrollándose dentro de DC Studios, bajo la supervisión de James Gunn y Peter Safran.

