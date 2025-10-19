Santiago revive el terror con la Zombie Walk en homenaje al Doctor Mortis

Entre disfraces, maquillaje y una atmósfera de terror festivo, cientos de personas participaron este domingo en una nueva versión de la Zombie Walk en Santiago, una actividad que ya se ha convertido en una tradición previa a Halloween.

La jornada comenzó pasado el mediodía de este domingo en Plaza Italia, donde fanáticos del terror, el cómic y la cultura popular dieron vida a zombies, monstruos y otros personajes icónicos. Este año, el evento rindió homenaje al “rey de los monstruos”, el siniestro Doctor Mortis, en el marco de los 80 años del histórico radioteatro chileno creado por Juan Marino Cabello en la década de 1940.



“El Doctor Mortis es parte fundamental del imaginario del terror chileno. Su figura combina misterio, ciencia ficción y una estética que marcó generaciones”, destacaron los organizadores, quienes subrayaron la relevancia de rescatar personajes clásicos del género.

La Zombie Walk, inspirada en las celebraciones de Halloween o Noche de Brujas, se ha consolidado como un punto de encuentro entre la cultura pop, el arte callejero y la creatividad ciudadana. “Es una fiesta donde el miedo se convierte en diversión”, comentaron asistentes que participaron en la caminata caracterizados con elaborados efectos especiales.

Halloween, cuyo nombre deriva de la expresión inglesa All Hallows’ Eve o “La Noche de Todos los Santos”, ha trascendido las fronteras anglosajonas y hoy se celebra en distintas partes del mundo. En ese contexto, actividades como la Zombie Walk buscan reinterpretar esa tradición desde una identidad local, vinculando el terror con el humor, la memoria y la cultura chilena.

PURANOTICIA