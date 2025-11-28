Sammis Reyes y otras sorpresas: así se prepara la Teletón 2025 para deslumbrar a todos

La Teletón 2025 ya está desatando movimiento y expectativa. Este 28 y 29 de noviembre vuelve la maratónica cruzada solidaria y, como siempre, el espectáculo comienza fuerte. La jornada abrirá esta noche a las 22:00 horas desde el Teatro Teletón, donde arrancará oficialmente la campaña que promete varias sorpresas.

Y como no hay Teletón sin telefonistas, este año uno de los nombres que más llamó la atención fue el del exjugador de la NFL e influencer Sammis Reyes, quien se sumará a los rostros que estarán recibiendo llamados durante las 27 horas de transmisión.

La noticia la filtró nada menos que Nico Ruiz, cantante y también telefonista confirmado, quien reveló a La Cuarta que compartirá labores con Sammis. Pero Ruiz no se queda ahí: también estará sobre el escenario del Estadio Nacional este sábado y, además, ya prepara su espectáculo navideño “Villa Navidad”, programado para el 7 de diciembre en el Parque de las Esculturas.

LA TRANSMISIÓN

La estructura del programa vuelve a dividirse en dos escenarios clave: los primeros cinco bloques tendrán lugar en el Teatro Teletón, mientras que el gran cierre regresará al Estadio Nacional, marcando su esperado retorno después de tres años lejos del recinto.

La Obertura —uno de los momentos más comentados y que siempre marca tendencia en redes— ya genera anticipación. Según adelantó la fundación, será un montaje que “mezclará el misterio, humor y guiños a la cultura pop”, una combinación que promete dar que hablar desde el primer minuto.

El arranque del show estará en manos de Alan García, embajador de la campaña 2025, quien estará acompañado por figuras de ediciones anteriores. Todos ellos formarán parte de un número musical que reunirá a artistas nacionales como Denisse Malebrán, Francisco Sazo, Roberto Márquez, Héctor “Kanela” Muñoz, Polimá WestCoast, Alanys Lagos, Consuelo Schuster y Nicole.

PURANOTICIA