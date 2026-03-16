Sammis Reyes responde junto a Emilia Dides a las acusaciones de “cafiche”: “Es una vida moderna”

El exjugador de la NFL, Sammis Reyes, decidió responder a la ola de comentarios que se han tomado los paneles de farándula, donde más de uno lo ha tildado derechamente de “cafiche” o de estar viviendo de su pareja, la ex Miss Universo, Emilia Dides.

El cahuín explotó en medio de varias controversias que lo han tenido en la mira durante las últimas semanas. Entre ellas, el bullado encontrón con Cuco Cerda, pareja de Daniela Aránguiz. A partir de ahí, en distintos programas de espectáculo comenzaron a instalar la duda: ¿Qué hace realmente hoy el exdeportista?.

Lejos de quedarse callado, Reyes optó por contestar a su manera. A través de redes sociales publicó un video junto a Dides en el que ambos se ríen abiertamente del tema.

En el registro, la cantante parte lanzando la pregunta con evidente tono de burla: "¿Qué hace Sammis Reyes?".

La respuesta del exNFL no tardó y vino cargada de sarcasmo: "Pero mi amor, pensé que teníamos un acuerdo. Pensé que iba a vivir de ti, amor. Gracias, así me gusta. Es una vida moderna", responde él con ironía, burlándose de las críticas.

PURANOTICIA