Salida masiva en Noche de suerte: Claudia Schmidt y el panel quedan fuera del programa

Claudia Schmidt fue desvinculada del programa Noche de suertede TV+, junto a Valentina Saini, Alejandro Rodríguez y el director del espacio. La información fue confirmada por el portal Infama, que aseguró que el equipo recibió la noticia pocos minutos antes salieran al aire.

Según el medio, la decisión estaría relacionada con un cambio en la producción del espacio. Noche de suerte dejará de ser realizado por la productora de Joaquín “Zim” Decker —quien también es el conductor del programa— para pasar directamente a manos del canal TV+.

Infama detalla que la estación no se habría sentido cómoda con los contenidos que estaba tomando el programa y habría solicitado la salida completa del panel, decisión que Decker habría aceptado. Esta situación generó molestia entre los ahora exintegrantes del espacio.

“Los chicos acusan deslealtad por parte del conductor del espacio, después de haber apoyado el proyecto”, señalaron desde el portal, apuntando directamente a “Zim” Decker.

En tanto, Valentina Saini dio señales de su salida a través de redes sociales. En una publicación de Instagram escribió: “Hoy se termina un ciclo. Lista para lo que viene”, sin confirmar explícitamente su desvinculación.

Cabe recordar que Noche de suerte comenzó originalmente como un espacio de juegos, liderado por “Zim” Decker, Valentina Saini y Nicolás Solabarrieta. Sin embargo, hace algunos meses Solabarrieta también abandonó el programa.

Hasta ahora, TV+ no ha emitido un comunicado oficial sobre el futuro del espacio ni sobre el nuevo equipo del programa.

PURANOTICIA