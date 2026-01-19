¿Salida forzada o decisión personal? Pancha Merino rompe el silencio tras su despido de TV+

Este fin de semana se confirmó la desvinculación de Francisca “Pancha” Merino del programa Tal Cual, de TV+, hecho que rápidamente encendió las especulaciones en el mundo del espectáculo. Los rumores apuntaron a una supuesta mala relación con Patricia Maldonado, panelista del espacio televisivo.

En conversación con el portal Glamorama, confirmó su salida del canal y agradeció su paso por la estación. “Sí. Me fui de Tal Cual. Estoy súper agradecida del canal, he estado en un montón de proyectos. Tengo excelente relación con Gonzalo Cordero y con cada uno de los panelistas”, señaló.

Cabe recordar que Merino grababa el programa los días viernes, jornadas en las que compartía pantalla con Patricia Maldonado. Según Glamorama, Maldonado no estaría cómoda realizando esos capítulos junto a la actriz, lo que habría tensionado el ambiente.

Consultada directamente por estos trascendidos, Merino fue enfática en descartar cualquier versión no confirmada. “No me puedo hacer cargo de otros rumores que no he verificado con la fuente”, sostuvo, evitando entrar en polémicas.

Las especulaciones crecieron luego de lo expuesto por Sergio Rojas en el programa Que Te Lo Digo, donde aseguró que Patricia Maldonado habría solicitado la salida de Merino, argumentando problemas de comportamiento y situaciones incómodas al aire. Según el periodista, la decisión se habría gestado durante la última semana y la actriz ya sabía que su continuidad estaba en duda.

Desde TV+, la desvinculación fue confirmada este viernes pasado, enmarcándola en una reestructuración interna y en “cambios propios de la industria televisiva” de cara a la temporada 2026.

Lejos de la polémica, la actriz ya mira hacia adelante. “Me voy a dedicar a mi marca propia de vestuario y a mi stand up, que lo tengo parado hace más de seis meses y máximo tengo que estrenarlo en marzo”, adelantó, sorprendiendo con su regreso al humor sobre el escenario.

