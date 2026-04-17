Sacudón en Chilevisión: Conocido programa de farándula podría llegar a su fin en medio de ola de cambios y rumores de recortes

Terremoto total en Chilevisión. Desde que los nuevos dueños tomaron el control en enero, el canal no ha parado de moverse, pero no precisamente para mejor, según comentan en la industria. Cambios, salidas y decisiones que han generado más dudas que aplausos, partiendo por la polémica desvinculación de Julio César Rodríguez, quien dejó tanto la animación como su rol clave en programación.

Y aunque ya se hablaba de una reestructuración profunda —incluyendo el supuesto salto de Fran García-Huidobro desde el jurado de Fiebre de Baile a la conducción de Plan Perfecto—, lo que se filtró en las últimas horas dejó a muchos boquiabiertos.

Fue la periodista Paula Escobar quien encendió las alarmas con una versión que golpea directo al corazón de la farándula televisiva. Según ella, el destino de Plan Perfecto ya estaría prácticamente sellado y no de buena manera: "Hay unos dueños de un canal que no entendemos aún para qué compran CHV para desarmarlo poco a poco a pedazos. Estamos hablando de Plan Perfecto, que llegaría a su fin. Llega a su fin y la excusa perfecta es el mundial. Salen de pantalla y se van a ir todos para la casa. Yo lo lamento", expresó Escobar.

Pero eso no es todo. Porque la incertidumbre no solo rodea al programa vespertino. La periodista fue más allá y dejó caer otra bomba.

"Primer Plano también estaría en la mira para ser sacado de pantalla. Acá hay unos duelos de un canal que no les gusta la farándula", cerró.

PURANOTICIA