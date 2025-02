Sabrina Sosa y Camilo González: Estos son los candidatos de Puranoticia.cl para quedarse con la corona de Reina y Rey del Festival de Viña

Una de las grandes tradiciones anexas al Festival de Viña del Mar es la elección de la reina y el rey, instancia para la que Puranoticia.cl ya tiene a sus candidatos.

Se trata de Sabrina Sosa, modelo y comunicadora del canal Vive; y de Camilo Gonzalez, director de Prensa Chilena.

Ambos anunciaron su candidatura en conjunto y están trabajando como pareja para la competición donde, además de representar a sus respectivos medios, serán respaldados por Puranoticia.cl como nuestros candidatos para la corona.

Una de las grandes virtudes que tiene el “Tío prensa” (Gonzalez) es que es viñamarino y es el único candidato a rey proveniente de los cerros.

"Soy de los cerros de Viña del Mar. Vivo en Miraflores Alto y desde ahí he seguido todas las coberturas de los festivales. He estado presente en los últimos cinco años en el Festival y me siento parte de esto”, sostuvo nuestro candidato a Rey.

Y agregó que "estoy muy feliz de representar a los viñamarinos, a la gente de los cerros, a la gente que se ha visto muy afectada en el último tiempo. También queremos ayudar a la comunidad llevando ayudas, haciendo actividades que puedan ser solidarias, para ir en beneficio de quienes han sido afectados, y para Viña en general”.

En tanto, Sabrina Sosa, modelo argentina que se trasladó a los 18 años a nuestro país y que tiene una importante carrera televisiva, con participaciones estelares en programas como en «Yingo» (CHV) y «Morande con Compañía» (Mega).

Actualmente, es conductora del programa «Estilo Chic», enfocado en temas de belleza, moda y salud. Además, ha complementado su formación con estudios en oratoria, locución, actuación y un diplomado en coaching profesional.

"Un saludo muy grande a Puranoticia.cl, que están acompañándonos con todo su cariño y apoyo en esta candidatura. Así que ustedes, que están de local, esperamos que disfruten mucho. Gracias por el cariño”, sostuvo la trasandina.

PURANOTICIA