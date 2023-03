Sabrina Sosa tras críticas por beso de Romeo Santos que recordó al 'Kiwi': "La Pame no quería y yo sí"

Sabrina Sosa asitió este martes al primero de los nueve conciertos que Romeo Santos tiene agendados en el Movistar Arena.

La argentina se ubicó en primera fila y fue protagonista de una situación que generó críticas en redes sociales.

Cuando el cantante interpretaba «Solo por un beso», se acercó a la trasandina y le pidió que lo besara en la mejilla.

Al momento en que ella se acercó, el artista le corrió la cara y le dio un beso en la boca, un "piquito".

“El beso fue una sorpresa para mí, me encantó (…) Corrió la cara, la verdad no me lo esperé, porque había dicho que era en la mejilla. Pero lo agradezco, estoy feliz”, dijo Sosa a radio ADN.

Pero el momento generó críticas, ya que varios recordaron lo que ocurrió con el "Kiwi" y Pamela Leiva.

El notero le dio un beso sin su consentimiento a la comediante, situación que provocó que fuera despedido de TVN.

Pero la modelo decidió sacar la voz, respondiendo a un posteo que hizo una persona, quien señaló que “ambos son acosos, la diferencia está en que Pamela la tiene clara y a la Sabrina no le importa que la besen sin su consentimiento”.

La conductora de «Estilo Chic» manifestó que “la diferencia está en que Pame no quería y yo sí quería. Es sencillo de comprender”.

(Imagen: Sosa_sabri)

