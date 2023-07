Sabrina Sosa no aguantó las lágrimas al contar su lucha por el pago de pensión alimenticia de Claudio Valdivia

En una nueva edición del programa de TV+ “Sígueme y te Sigo”, la comunicadora Sabrina Sosa protagonizó un emotivo momento al quebrarse en pantalla.

Todo comenzó cuando abordaban las dificultades que enfrentan diversas mujeres con el pago de la pensión alimenticia de sus hijos, cuando la ex “Yingo” relató su compleja experiencia con su expareja, Claudio Valdivia.

“Uno puede tener una lucha, de cierta manera, por lograr que las cosas sean más justas, pero emocionalmente igual es pesado y desgastante”, comenzó relatando la argentina, revelando que “desde que salió el tema a la luz no, un mes sí (paga) y 6 no, es muy intermitente”.

“Lo que a mí más me da rabia es que uno puede contar y exponer el tema, pero no pasa nada, porque el tribunal lleva mucho tiempo teniéndome en espera para una respuesta. Me siento una estúpida dejando la constancia mes a mes porque no pasa nada”, agregó Sosa.

“La pensión que tengo hoy, no voy a decir el monto, pero no es ni el 50% de la mensualidad del colegio (…) en el día a día, me llevo una carga grande, los gastos son altos, y más aún trabajar y ver de qué manera soy una mamá presente, porque eso también me interesa”, continuó, momento en el que no aguantó las lágrimas, rompiendo en llanto en pantalla, asegurando que “no es fácil, yo siempre agradezco que no me falta para comer y vivo bien, trabajo muchísimo, pero me las ingenio para ser mamá presente”.

“Emocionalmente es cansador, hay días donde me he enfrentado a situaciones donde uno dice ‘cuál es la vuelta’ o ‘cuál es la solución’”, concluyó la trasandina.

