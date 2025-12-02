Sabrina Carpenter contra Donald Trump: artista se enfurece por usar su música en video de deportaciones

Sabrina Carpenter reaccionó luego de que la Casa Blanca publicara un video en redes sociales destacando las políticas de Donald Trump, musicalizado con una popular canción de ella.

“Juno” fue el tema escogido para acompañar a este polémico video, donde muestran a la ICE, la policía fronteriza realizando redadas en todo el país contra inmigrantes indocumentados.

La artista estadounidense, compartió el clip en su cuenta de X y escribió: "Este video es malvado y repugnante. Nunca me involucren ni a mí ni a mi música para beneficiar su agenda inhumana".

Cabe recordar que el año pasado pasó una situación muy similar, pero con la cantante Taylor Swift, quien también tuvo que salir a dar declaraciones al respecto.

PURANOTICIA