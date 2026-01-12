Revelan alerta médica que Andrés Caniulef ignoró semanas antes de su repentino fallecimiento: “Había tenido unas lucecitas en los ojos”

La tarde de este lunes, el Parque Del Sendero de San Bernardo se convirtió en el escenario de un emotivo y doloroso adiós a Andrés Caniulef, el periodista de 48 años que falleció el viernes pasado tras sufrir un paro cardiorespiratorio. Familiares, amigos y colegas se congregaron para despedir a quien fue una figura destacada de la comunicación chilena.

Sin embargo, lo que más ha generado revuelo entre sus seguidores son los detalles sobre los días previos a su muerte. Titi García Huidobro, compañera de Andrés en el programa No Es Lo Mismo de Tevex hasta la semana pasada, reveló en Primer Plano un dato que hasta ahora se desconocía y que ha puesto sobre la mesa la fragilidad de la salud del periodista.

"Dos semanas atrás me comentó que en un momento andando en auto, había tenido unas lucecitas en los ojos y que le había dado una presión en el pecho. Yo le dije: 'Andrés, eso es muy peligroso. Estamos hablando de que o tienes la presión alta o tienes algo en tu corazón y tienes que ir a vértelo'", contó Titi, dejando entrever que Andrés pudo haber pasado por un serio problema cardíaco que alertó a quienes lo rodeaban.

A pesar de la advertencia, Andrés restó importancia al asunto y trató de no preocupar a su colega.

"Sí, voy, voy", agregó García Huidobro, recordando cómo el periodista minimizó sus síntomas y siguió con su rutina, ignorando quizás el riesgo que finalmente terminó siendo fatal.

Este revelador testimonio ha encendido el debate sobre la prevención y los cuidados de la salud, mientras sus seguidores y cercanos siguen lamentando la inesperada partida de Caniulef.

PURANOTICIA