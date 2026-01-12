Globos de Oro 2026: “Adolescencia” y “One battle after another” dominan la noche mientras Brasil sorprende

La alfombra roja de los Globos de Oro 2026 dejó claros vencedores y varias sorpresas que ya están dando que hablar en el mundo del cine. La serie "Adolescencia" y la película "One battle after another" arrasaron quedándose con cuatro estatuillas cada una y marcando la pauta de la noche.

La miniserie de Netflix no solo se llevó el premio más importante de su categoría, sino que además consolidó su dominio gracias a los reconocimientos actorales de Owen Cooper, Stephen Graham y Erin Doherty, confirmando que fue una de las producciones más comentadas y celebradas del año.

En televisión, "The Pitt" y "The Studio" también lograron imponerse, con Noah Wyle y Seth Rogen llevándose los premios a Mejor Actor y robándose los aplausos.

En el terreno cinematográfico, "One battle after another" jugó fuerte y ganó. La cinta se alzó con los premios a Mejor Guión, Mejor Director, Mejor Actriz de Reparto para Teyana Taylor y Mejor Película Musical o Comedia, convirtiéndose en una de las grandes protagonistas de la ceremonia.

El drama también tuvo su momento con "Hamnet", que se quedó con el galardón principal de su categoría, mientras que la sorpresa de la noche llegó desde Brasil. "O Agente Secreto" dio el golpe al ganar Mejor Película en lengua no inglesa y además coronó a Wagner Moura como Mejor Actor Drama, dejando en evidencia que el talento fuera de Hollywood pisa cada vez más fuerte.

